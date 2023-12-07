Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1350 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar 2 bin 700 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,4 azalarak 1 milyar 335 milyon 501 bin 299 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00 -11.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00'te 1350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 100 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 145 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.