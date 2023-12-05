Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1598 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 artarak 1 milyar 463 milyon 426 bin 462 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00, 11.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00'te 1598 lira 2 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 358 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 387 lira 54 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1598 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 artarak 1 milyar 463 milyon 426 bin 462 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00, 11.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00'te 1598 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 358 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 387 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.