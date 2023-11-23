Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1342 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise en yüksek fiyat 08.00-09.00 ve 16.00-17.00 saatlerinde, en düşük fiyat ise saat 12.00 ve 23.00'te tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1342 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,42 azalarak 1 milyar 270 milyon 752 bin 705 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-17.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00 ve 23.00'te 1342 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 227 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 247 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1500 lira olarak kayıtlara geçti.