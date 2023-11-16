Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1483 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar farklı saat dilimlerine göre değişiklik gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1483 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 2,6 azalarak 1 milyar 286 milyon 473 bin 579 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 1483 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 207 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 223 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.