Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1250 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar saatlere göre değişiklik gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 15,08 azalarak 1 milyar 92 milyon 798 bin 184 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek, 8.00-9.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira; en düşük, saat 23.00'te 1250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 172 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 185 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.