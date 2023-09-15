Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 625 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar saatlere göre değişiklik gösterdi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 625 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,1 azalarak 1 milyar 21 milyon 996 bin 492 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 625 lira, en düşük 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1994 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1995 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.