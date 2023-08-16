Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,31 azalarak 1 milyar 509 milyon 434 bin 859 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 462 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 489 lira 13 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1884 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,31 azalarak 1 milyar 509 milyon 434 bin 859 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 462 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 489 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1884 lira 95 kuruş olarak belirlendi.