Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1884 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,5 artarak 1 milyar 561 milyon 134 bin 202 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ile 13.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1884 lira 95 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 526 lira 94 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira 69 kuruş, en düşük 1847 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1884 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,5 artarak 1 milyar 561 milyon 134 bin 202 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ile 13.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1884 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 526 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira 69 kuruş, en düşük 1847 lira 49 kuruş olarak belirlendi.