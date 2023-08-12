Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 648 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5 azalarak 980 milyon 82 bin 273 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 648 lira, en düşük saat 08.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1929 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1954 lira 13 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 585 lira, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.