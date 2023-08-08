Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 21 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,3 artarak 1 milyar 223 milyon 882 bin 846 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 699 lira 21 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 1300 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 77 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 100 lira 46 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 665 lira, en düşük 1658 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 21 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,3 artarak 1 milyar 223 milyon 882 bin 846 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 699 lira 21 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 1300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 77 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 100 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 665 lira, en düşük 1658 lira olarak belirlendi.