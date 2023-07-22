Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,40 azalarak 1 milyar 19 milyon 140 bin 212 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 650 lira, en düşük saat 14.00 ve 16.00'da 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 30 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 34 lira 69 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1649 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,40 azalarak 1 milyar 19 milyon 140 bin 212 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 650 lira, en düşük saat 14.00 ve 16.00'da 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 30 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 34 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1649 lira 98 kuruş olarak belirlendi.