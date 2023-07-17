Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 azalarak 1 milyar 87 milyon 1355 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1250 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1952 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1961 lira 74 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1249 lira 1 kuruş kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 azalarak 1 milyar 87 milyon 1355 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1952 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1961 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1249 lira 1 kuruş kuruş olarak belirlendi.