Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 569 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,6 azalarak 702 milyon 827 bin 626 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 569 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1453 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1466 lira 43 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 344 lira 67 kuruş, en düşük 1230 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 569 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,6 azalarak 702 milyon 827 bin 626 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 569 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1453 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1466 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 344 lira 67 kuruş, en düşük 1230 lira 24 kuruş olarak belirlendi.