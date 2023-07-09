Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,5 artışla 1 milyar 116 milyon 122 bin 737 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 06.00'da 1248 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1939 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1973 lira oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 524 lira 99 kuruş, en düşük 570 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,5 artışla 1 milyar 116 milyon 122 bin 737 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 06.00'da 1248 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1939 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1973 lira oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 524 lira 99 kuruş, en düşük 570 lira olarak belirlendi.