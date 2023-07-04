Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,7 azalışla 1 milyar 97 milyon 118 bin 611 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1950 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1970 lira 14 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük 1449 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,7 azalışla 1 milyar 97 milyon 118 bin 611 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1950 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1970 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük 1449 lira 98 kuruş olarak belirlendi.