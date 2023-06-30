Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 972 lira 23 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,2 azalışla 732 milyon 753 bin 194 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ile 18.00-23.00'te 2 bin 600 lira, en düşük saat 08.00'de 972 lira 23 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1764 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1772 lira 69 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 580 lira, en düşük 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 972 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,2 azalışla 732 milyon 753 bin 194 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ile 18.00-23.00'te 2 bin 600 lira, en düşük saat 08.00'de 972 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1764 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1772 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 580 lira, en düşük 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.