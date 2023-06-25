Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 579 lira 99 kuruş, en düşük 1200 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,9 artışla 972 milyon 85 bin 621 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 579 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1200 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1934 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1941 lira 5 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.