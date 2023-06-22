Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin lira 400 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,2 artışla 908 milyon 277 bin 971 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin lira 400 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1782 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1809 lira 5 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 363 lira 99 kuruş, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.