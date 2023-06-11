Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 325 lira 5 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,7 artışla 944 milyon 882 bin 886 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 325 lira 5 kuruş, en düşük saat 06.00'da 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1843 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1869 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 900 lira olarak belirlendi.