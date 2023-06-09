Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1450 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 azalışla 935 milyon 310 bin 915 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 1450 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1945 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1951 lira 81 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 99 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.