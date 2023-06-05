Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 900 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,6 artışla 762 milyon 706 bin 738 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,6 artışla 762 milyon 706 bin 738 lira 60 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 450 lira, en düşük saat 06.00'da 900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1567 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1598 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi.