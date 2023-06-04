Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 119 artışla 617 milyon 53 bin 566 lira oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 119 artışla 617 milyon 53 bin 566 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 06.00'da 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1300 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1367 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1199 lira 99 kuruş, en düşük 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.