Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 158 lira 99 kuruş, en düşük 383 lira 76 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,4 azalışla 521 milyon 180 bin 640 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 158 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 383 lira 76 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1148 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1148 lira 43 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 579 lira 99 kuruş, en düşük 1200 lira olarak belirlendi.