Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 799 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 azalışla 759 milyon 746 bin 376 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00-21.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 12.00'de 799 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1735 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1741 lira 89 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1190 lira 98 kuruş olarak belirlendi.