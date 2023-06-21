Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 363 lira 99 kuruş, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,7 azalışla 692 milyon 112 bin 819 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 363 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1401 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1412 lira 74 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 206 lira, en düşük 1141 lira 98 kuruş olarak belirlendi.