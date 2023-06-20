Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 206 lira 1 kuruş, en düşük 1141 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,87 azalışla 830 milyon 741 bin 997 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 206 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'de 1141 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1656 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1691 lira 95 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 424 lira 45 kuruş, en düşük 1244 lira 97 kuruş olarak belirlendi.