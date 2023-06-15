Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 199 lira 99 kuruş, en düşük 1171 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,3 azalışla 831 milyon 483 bin 35 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 199 lira 99 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1171 lira 82 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1701 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1702 lira 4 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1348 lira 99 kuruş olarak belirlendi.