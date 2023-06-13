Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 1348 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,91 artışla 970 milyon 24 bin 535 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1348 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1869 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1879 lira 12 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 266 lira 29 kuruş, en düşük 1488 lira 99 kuruş olarak belirlendi.