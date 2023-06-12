Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 266 lira 29 kuruş, en düşük 1488 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,24 azalışla 942 milyon 592 bin 821 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 266 lira 29 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1488 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1854 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1864 lira 63 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 325 lira 5 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.