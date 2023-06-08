Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 99 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,3 azalışla 951 milyon 897 bin 330 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 99 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1250 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1819 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1824 lira 99 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.