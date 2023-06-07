Elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,8 azalışla 964 milyon 279 bin 154 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 06.00'da 1299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1821 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1842 lira 60 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 1249 lira olarak belirlendi.