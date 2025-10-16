Haberler

Elektrik Depolama Sektörü, 2030 Hedefiyle Kritik Dönemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel enerji dönüşümünde elektrik depolama teknolojilerine yönelik yatırımlar hız kazanarak, 2030'a kadar 1500 gigavatlık kapasite hedefleniyor. Ancak, mevcut piyasa mekanizmalarının yetersizliği bu potansiyelin önünde engel oluşturuyor.

Küresel enerji dönüşümünde öne çıkan elektrik depolama sektörü, 2030'a kadar öngörülen 1500 gigavatlık kapasite hedefiyle kritik bir döneme giriyor. Bu alanda yatırımlar hızla artsa da piyasa mekanizmalarındaki boşluk, bu teknolojinin gerçek potansiyeline ulaşmasını engelliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Enerji Depolama Konferansı'nda "Supercharging Battery Storage" girişiminin hazırladığı "Elektrik Depolamanın Değeri" raporu değerlendirildi.

Buna göre, temiz enerji dönüşümünün kritik unsurlarından biri olarak öne çıkan elektrik depolama teknolojileri, dünya genelinde hızla artan yatırımların odağı haline geldi. Bu kapsamda, 2030'a kadar 1500 gigavat depolama kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu rakam, 2023'teki mevcut kapasitenin yaklaşık 6 katına karşılık geliyor.

Rapora göre, enerji depolama yatırımları son 10 yılda katlanarak arttı. Özellikle lityum-iyon bataryaların maliyetinde yaşanan yüzde 90'lık düşüş, projelerin finansal fizibilitesini güçlendirdi. Batarya yatırımları, bugün itibarıyla küresel doğal gaz yatırımlarıyla eşit seviyeye yaklaşırken gelecek yıllarda bu kalemi aşması bekleniyor.

Depolama sistemleri, yalnızca arz-talep dengesini sağlamakla kalmıyor, şebeke esnekliği, frekans düzenlemesi ve acil durumlarda kesintisiz enerji temini gibi kritik işlevler üstleniyor. 2030'a kadar enerji sektöründeki karbon emisyonu azaltımlarının yüzde 60'ının batarya çözümleriyle ilişkili olacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte rapor, ekonomik boşluğa da dikkati çekiyor. Depolamanın teknik faydaları hızla artarken mevcut piyasa mekanizmaları bu hizmetleri yeterince değerli kılmıyor. Yüksek sermaye maliyetleri ve belirsiz gelir akışları, yatırımcıların projelere temkinli yaklaşmasına yol açıyor. Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada gibi ülkeler yeni düzenlemelerle bu açığı kapatmaya çalışıyor.

Uluslararası örnekler de depolamanın ekonomik ve çevresel katkılarını ortaya koyuyor. Almanya'da büyük ölçekli batarya depolama projelerinin 2050'ye kadar 12 milyar avroluk ekonomik fayda sağlayacağı, 2030'da ise 6,2 milyon ton karbondioksit emisyonunu önleyeceği hesaplanıyor. Rapora göre, İspanya'da ise 16 gigavatsaat kapasiteye sahip Alcantara 2 hidroelektrik projesi, yenilenebilir entegrasyonu için "dev batarya" işlevi görecek.

Raporda, 2030 hedefinin yakalanabilmesi için piyasanın, depolamanın sunduğu tüm hizmetleri tanıyacak şekilde yenilenmesi, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı güvenini artıracak mekanizmaların devreye alınması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: AA / Murat Temizer - Ekonomi
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
title