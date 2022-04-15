Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği yayımlandı - Haberler

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Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği yayımlandı

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'ni yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'ni yayımladı.

Söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Yönetmelikle elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi, bakımı ile dağıtım sisteminde acil durum, raporlama ve inceleme konularında dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

EPDK, ayrıca dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti hakkındaki kılavuzu güncelledi.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, 112, Ekonomi, Haberler

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