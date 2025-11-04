Elektrik Dağıtım Sektörü Çalışanları Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Türkiye genelinde 21 elektrik dağıtım şirketinde görev yapan çalışanların özverili çalışmalarını görünür kılmak amacıyla Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliği ile düzenlenen "Işığın İzi: Elektrik Dağıtım Sektörü Çalışanları Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonunda EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışma, elektriğin üretimden tüketiciye uzanan yolculuğunda emeği geçen çalışanların hikayelerini, bizzat çalışanların çektiği fotoğraflarla kamuoyuna aktarmayı hedefledi.

Enerji Çalışanları Haftası kapsamında sektör çalışanlarına yönelik düzenlenen yarışmada, elektrik dağıtım sektörünün yalnızca teknik bir alan olmadığı, aynı zamanda insan emeğiyle şekillenen bir hikaye taşıdığı bir kez daha ortaya konuldu.

Elektrik dağıtımının zorlu doğa ve iklim koşullarında yürütülmesinden teknolojik uygulamalara, gece çalışmalarından kırsal görev alanlarına kadar geniş bir yelpazede gelen fotoğraflar, sektör çalışanlarının fedakarlığını yansıttı.

"Elektrik dağıtım sektörünün çalışanları, ülkemizin enerjisini ayakta tutan gizli gücüdür"

Törende konuşan Ulutaş, fotoğraf karelerinin her birisinin sahada gece gündüz demeden çalışan insanların emeklerini gözler önüne serdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Varlığında haberimiz bile olmayan, yokluğunda ise değerini derinden hissettiğimiz elektriğin bizlere ulaşmasını sağlayan emekçi kardeşlerimizin fotoğrafları, aslında bu ülkenin görünmeyen kahramanlarının hikayesini anlatıyor. Her bir kare, sahada gece gündüz demeden çalışan, fırtınada, karda, sıcakta vatandaşın ışığını söndürmemek için mücadele eden insanların emeğini gözler önüne seriyor. Bu fotoğraflar, sadece bir anı değil, aynı zamanda bir bilincin, bir sorumluluğun ve bir teşekkürün ifadesidir. Elektrik dağıtım sektörünün fedakar çalışanları, ülkemizin enerjisini ayakta tutan gizli gücüdür."

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da doğrudan ve dolaylı olarak sektörde 65 bin kişinin istihdam edildiği, mal ve hizmet tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığı elektrik dağıtım sektörünün, vatandaşların tamamına hizmet sunduğunu söyledi.

Erdoğan, yapılan işin bir kamu hizmeti olduğunun bilincinde olduklarının altını çizerek, "Bu bilinçle çalışıyoruz. Dağıtım sektöründe çalışanlarımızın emeğiyle görünmez olan elektrik enerjisini görünür kılıyor, toplumsal refahın artması ve kalkınmamızın can damarlarını açık tutuyor, enerji taşıyoruz. Bu emeğin sahibi çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sergileme hakkı kazanan yarışmacılara toplamda 137 bin lira tutarında ödül

Birincilik ödülü 30 bin lira, ikincilik ödülü 20 bin lira, üçüncülük ödülü 10 bin lira, mansiyon ödülü 5 bin lira ve sergileme ödülü 2 bin lira olarak belirlenen yarışma sonunda dereceye giren ve sergileme hakkı kazanan yarışmacılara toplamda 137 bin lira tutarında ödül dağıtıldı.

Yarışmada birincilik ödülü, Hatay'da Toroslar EDAŞ'tan Mehmet Alkaya'nın "Kuş Değiliz Ama Aynı Yere Biz de Konabiliyoruz" başlıklı fotoğrafına verildi.

İkincilik ödülü ise Van EDAŞ'tan Sedat Karatay'ya "Zorlu Mesai" adlı fotoğrafa, üçüncülük ödülü de Bolu Sakarya EDAŞ'tan Zafer Çıkrıkcı'ya "Elle Ağaç Direk Dikimi" adlı fotoğrafa verildi. Mansiyon ödülüne ise Uludağ EDAŞ'tan Hakan Kaya "Enerjinin Peşinde" adlı fotoğrafı ile layık görüldü.