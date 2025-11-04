Haberler

Elektrik Dağıtım Sektörü Çalışanları Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Elektrik Dağıtım Sektörü Çalışanları Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elder tarafından düzenlenen ve elektrik dağıtım sektörünün görünmeyen kahramanlarını konu alan fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı. Dereceye girenler toplamda 137 bin lira ödül aldı.

Türkiye genelinde 21 elektrik dağıtım şirketinde görev yapan çalışanların özverili çalışmalarını görünür kılmak amacıyla Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliği ile düzenlenen "Işığın İzi: Elektrik Dağıtım Sektörü Çalışanları Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonunda EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışma, elektriğin üretimden tüketiciye uzanan yolculuğunda emeği geçen çalışanların hikayelerini, bizzat çalışanların çektiği fotoğraflarla kamuoyuna aktarmayı hedefledi.

Enerji Çalışanları Haftası kapsamında sektör çalışanlarına yönelik düzenlenen yarışmada, elektrik dağıtım sektörünün yalnızca teknik bir alan olmadığı, aynı zamanda insan emeğiyle şekillenen bir hikaye taşıdığı bir kez daha ortaya konuldu.

Elektrik dağıtımının zorlu doğa ve iklim koşullarında yürütülmesinden teknolojik uygulamalara, gece çalışmalarından kırsal görev alanlarına kadar geniş bir yelpazede gelen fotoğraflar, sektör çalışanlarının fedakarlığını yansıttı.

"Elektrik dağıtım sektörünün çalışanları, ülkemizin enerjisini ayakta tutan gizli gücüdür"

Törende konuşan Ulutaş, fotoğraf karelerinin her birisinin sahada gece gündüz demeden çalışan insanların emeklerini gözler önüne serdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Varlığında haberimiz bile olmayan, yokluğunda ise değerini derinden hissettiğimiz elektriğin bizlere ulaşmasını sağlayan emekçi kardeşlerimizin fotoğrafları, aslında bu ülkenin görünmeyen kahramanlarının hikayesini anlatıyor. Her bir kare, sahada gece gündüz demeden çalışan, fırtınada, karda, sıcakta vatandaşın ışığını söndürmemek için mücadele eden insanların emeğini gözler önüne seriyor. Bu fotoğraflar, sadece bir anı değil, aynı zamanda bir bilincin, bir sorumluluğun ve bir teşekkürün ifadesidir. Elektrik dağıtım sektörünün fedakar çalışanları, ülkemizin enerjisini ayakta tutan gizli gücüdür."

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da doğrudan ve dolaylı olarak sektörde 65 bin kişinin istihdam edildiği, mal ve hizmet tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığı elektrik dağıtım sektörünün, vatandaşların tamamına hizmet sunduğunu söyledi.

Erdoğan, yapılan işin bir kamu hizmeti olduğunun bilincinde olduklarının altını çizerek, "Bu bilinçle çalışıyoruz. Dağıtım sektöründe çalışanlarımızın emeğiyle görünmez olan elektrik enerjisini görünür kılıyor, toplumsal refahın artması ve kalkınmamızın can damarlarını açık tutuyor, enerji taşıyoruz. Bu emeğin sahibi çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sergileme hakkı kazanan yarışmacılara toplamda 137 bin lira tutarında ödül

Birincilik ödülü 30 bin lira, ikincilik ödülü 20 bin lira, üçüncülük ödülü 10 bin lira, mansiyon ödülü 5 bin lira ve sergileme ödülü 2 bin lira olarak belirlenen yarışma sonunda dereceye giren ve sergileme hakkı kazanan yarışmacılara toplamda 137 bin lira tutarında ödül dağıtıldı.

Yarışmada birincilik ödülü, Hatay'da Toroslar EDAŞ'tan Mehmet Alkaya'nın "Kuş Değiliz Ama Aynı Yere Biz de Konabiliyoruz" başlıklı fotoğrafına verildi.

İkincilik ödülü ise Van EDAŞ'tan Sedat Karatay'ya "Zorlu Mesai" adlı fotoğrafa, üçüncülük ödülü de Bolu Sakarya EDAŞ'tan Zafer Çıkrıkcı'ya "Elle Ağaç Direk Dikimi" adlı fotoğrafa verildi. Mansiyon ödülüne ise Uludağ EDAŞ'tan Hakan Kaya "Enerjinin Peşinde" adlı fotoğrafı ile layık görüldü.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.