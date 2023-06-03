Elbistan'da Tanzim Satış Ofislerinde Kuzu Eti 195 Liradan Satışa Sunuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediyenin açtığı Tanzim Satış Ofislerinde 195 liradan kuzu eti satışına başlandı.

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından devlet millet el ele yaraları sarmaya devam ediyor. Bir taraftan iş yerleri yıkılan esnaflara konteyner çarşılar ve işyerleri kurulurken diğer taraftan ise depremden sonra yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı önlemler alınıyor. Bu çerçevede Elbistan Belediyesi bünyesinde bulunan Tanzim Satış Ofislerinde de birçok üründe büyük indirimlere gidildi. Bu ürünlerden biri de vatandaşın tüketim konusunda en çok tercih ettiği kuzu eti oldu. Elbistan'da bulunan Tanzim Satış Ofislerindeki kuzu etinin kilogram fiyatı 195 liraya indirildi.

Kentte depremden sonraki fiyat artışlarını kontrol altına almak istediklerini söyleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan'ımızda açtığımız Tanzim Satış Ofislerimizde kuzu etinin kilogram satış fiyatı bu günden itibaren 195 TL. Tanzim Satış Ofislerimizin sayısını arttırıyoruz. Yeni ofisimiz İbrahim Karaoğlan Meydanı'nda faaliyetine başlamıştır. Bir taraftan depremden sonra piyasadaki aşırı fiyat artışlarını kontrol altına almak diğer taraftan denetimleri sıklaştırarak vatandaşımızın kaliteli ve ekonomik ürüne ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ