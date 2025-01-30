Elazığ TSO Yüksel İstişare Kurulu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Yüksel İstişare Kurulu, ikinci toplantısını yaptı

Geçtiğimiz ay kurulan ve ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştiren, Elazığ TSO Yüksel İstişare Kurulu ikinci toplantısını üyelerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdi. Kurulun gündeminde kentin ekonomik, sosyal ve turizm alanındaki gelişmeleri oldu.

Yüksek İstişare Kurulunun ilde ciddi anlamda heyecan oluşturup kabul gördüğünü dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, " Bin bir güçlüğü ve zorluğu, kararlı ve istikrarlı duruşu ve mücadele azmiyle yenmiş, sıkıntılara rağmen firma ve işletmesini önemli noktalara taşımış ve bugün başarılarıyla tüm girişimcilere örnek ve ilham kaynağı olmuş Yüksek İstişare Kurulu'muzun her bir üyesinin önerileri, düşünceleri ve eleştirileri bizim için önemli, anlamlı ve değerlidir. Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısında 6. Bölge uygulamasının devamı yönünde çalışma yapma kararı aldık. Bu karar gereği Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, ilgili bakanlıklar ve ilimiz siyasileri ile sürekli irtibat ve içerisinde olduk. Teşvikin ilimiz için ne anlama geldiğini, teşvik uygulamasının olmadığı bir ortamda Elazığ'ın ekonomisinde ciddi bir duraksama hatta geriye gitme yaşanacağını rakamlarla kendilerine bizzat ifade ettik. Yine bu konunun önemine dair katıldığımız televizyon programları ile yaptığımız basın açıklamalarıyla konunun sürekli gündemde ve sıcak kalmasını sağladık" dedi. - ELAZIĞ