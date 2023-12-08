Elazığ TSO Girne'deki Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi'ne katıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO), Girne'de gerçekleştirilen 4. Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi'ne katıldı. Programda iş dünyasının geleceği ve liderlik konuları tartışıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO), Girne'de gerçekleştirilen 4. Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi'ne katıldı.

Silifke TSO tarafından düzenlenen 4'üncü Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi, Girne'de gerçekleştirildi. Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Parlakyıldız'da katıldı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, "Bu kongre, iş dünyasının geleceği ve liderlik konusundaki önemli perspektiflerin tartışıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı çok değerli bir platform oldu. Bu etkinlik, iş dünyasının güncel ve gelecekteki zorluklarını ele almamızı sağladı. İş birliği, liderlik ve stratejik düşünme üzerine yapılan vurgular, günümüzün dinamik ekonomik ortamında önemli bir rehberlik sunuyor. Özellikle, bölgesel iş birliklerinin ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulamak isterim. Bu tür etkinlikler, sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlıyor" dedi. - ELAZIĞ