Elazığ TSO ev sahipliğinde Sosyal Zincir oluşumu üreticilerle buluştu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Elazığ TSO) ev sahipliğinde Sosyal Zincir oluşumu, depremden etkilenen illerde bulunan üreticiler ve işletmeler ile toptan alım yapan kurumlar arasında eşleşme sağlayarak Elazığlı üreticileri bir araya getirdi.

Sosyal Zincir oluşumu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Elazığ TSO) ev sahipliğinde üreticiler ile bir araya geldi.

Depremden etkilenen illerde bulunan üreticiler ve işletmeler ile toptan alım yapan kurumlar arasında eşleşme sağlayan Sosyal Zincir oluşumu, Elazığ TSO'nun ev sahipliğinde Elazığlı üreticiler ile bir araya geldi. Sosyal Zincir Saha Koordinatörü ve Danışmanı Dilek Akkuş Berkpınar, Sosyal Zincir oluşumunun amaçları ile ilgili üreticileri bilgilendirdi.

Elazığ ticaretinin depremlerden olumsuz olarak etkilendiğini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Üreticilerimizin, kooperatiflerimizin ürünlerini pazarlama noktasında sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Tam bu noktada üretici ve alıcıları bir araya getirmeyi hedefleyen Sosyal Zincir adlı proje hayata geçmiş bulunmaktadır. Bugün burada bu projenin tanıtımı için toplanmış bulunmaktayız. Projeyi yürütecek olan kalkınma için Yenilik Derneği'yle işbirliği içerisinde bu çalışmanın paydaşı olduk" dedi.

Program, Berkpınar'ın sunumları ve üreticilerin görüşlerini bildirmesinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ