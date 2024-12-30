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Elazığ TSO'dan Sebze Hali Esnaflarına Destek

Elazığ TSO'dan Sebze Hali Esnaflarına Destek
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, sebze hali esnaflarının sorunlarını bildiklerini ve çözüm için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Sebze halinin doğalgaz sorunu da dahil olmak üzere sorunların çözümü için istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, sebze hali esnaflarının sorunlarını yakından bildiklerini ve çözümü için kurumlar nezdinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Rıza Gündüz, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Başkan Alan, sebze hali esnaflarının sorunlarını yakından bildiklerini ve çözümü için kurumlar nezdinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Sebze halinin doğalgaz ve diğer sorunlarının çözümü için istişarelerde bulunduklarını aktaran Başkan Alan, bu konuda gerekli girişimleri yapacaklarını dile getirdi.

Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Rıza Gündüz ise kendilerini sebze haline gelerek sık sık ziyaret eden ve sorunlarının çözümünde gayret gösteren Başkan Alan'a teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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