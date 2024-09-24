Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'dan İş Dünyası İstişare Toplantısı Açıklamaları

İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilimizin sorun ve taleplerimizi ilettik. Başkan Hisarcıklıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a ilimiz iş dünyasının sorunlarının çözümüne gösterdikleri ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Başkan Alan toplantı sonrasında acıkmalarda bulundu.

Başkan Alan, "TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının sorun ve problemlerinin bakanlarımıza aktarılması ve çözümler üretilmesi noktasında gayretli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen istişare toplantısına, kadın girişimci olarak ilimizde bir başarı hikayesi yazan özel eğitim kurumu işletmeciliği ile birlikte yapı kimyasalları ve boya çeşitleri firma sahibi Oya Düşmez ve eşi Emre Düşmez ile birlikte katılım sağladık. Toplantı sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Elazığlı iş insanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilimizin sorun ve taleplerimizi ilettik. Başkan Hisarcıklıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a ilimiz iş dünyasının sorunlarının çözümüne gösterdikleri ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturdukları Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile birçok yeni işletmenin faaliyete geçtiğini dile getiren Alan, "Kadın ve Genç Girişimciler kurullarımızın gayretli çalışmalarıyla bir çok iş kolunda yeni işletmelerimiz faaliyete başladı. Her biri çok önemli başarılar elde ediyor ve hem istihdama hem de üretime önemli katkı sağlıyorlar. Kendilerini gerçekleştirdikleri bu başarılarından dolayı tebrik ediyor ve muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ