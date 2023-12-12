Üye Girişi
Haberler

Elazığ TSO Başkanı Alan, "Asgari ücret, hem işçi hem de işvereni mutlu etmeli"

Güncelleme:
Abone Ol

Asgari ücretin hem işçiyi hem de işvereni mutlu etmesi gerektiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Komisyonun asgari ücreti belirlerken işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olması ile birlikte işverenlerin de beklentileri dikkate...

Asgari ücretin hem işçiyi hem de işvereni mutlu etmesi gerektiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Komisyonun asgari ücreti belirlerken işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olması ile birlikte işverenlerin de beklentileri dikkate alınarak belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 2024 yılı asgari ücret belirlenmesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Alan, "Kamoyunun da yakından takip ettiği gibi 2024 Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, sendika temsilcilerinin de katılımlarıyla ilk toplantısını yaptı. Komisyonun asgari ücreti belirlerken işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olması ile birlikte işverenlerin de beklentileri dikkate alınarak belirlenmesini istiyoruz. Asgari ücretin, çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması yanında, işverenlerin de yeni yatırımlarını engellemeyecek ve olası personel azaltmasına gitmeyecek bir rakam olması ve bu miktarda mutabık kalınmasını bekliyoruz. Asgari ücret, hem işçi hem de işvereni mutlu etmeli. Her iki tarafında memnun olacağı bir asgari ücretin belirlenmesi, ekonomide atılım yaşamaya başlayan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim seferberliği başlatan Türkiye ekonomisinin de beklediği bir karardır. Bakanlık yetkilileri, sendika temsilcileri ve bu konuda son söz söyleyecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm tarafların memnun olacağı ideal bir rakam belirleyeceğine inanıyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Asgari Ücret Türkiye Elazığ Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title