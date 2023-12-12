Elazığ TSO Başkanı Alan, "Asgari ücret, hem işçi hem de işvereni mutlu etmeli"

Asgari ücretin hem işçiyi hem de işvereni mutlu etmesi gerektiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Komisyonun asgari ücreti belirlerken işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olması ile birlikte işverenlerin de beklentileri dikkate...

Asgari ücretin hem işçiyi hem de işvereni mutlu etmesi gerektiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Komisyonun asgari ücreti belirlerken işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olması ile birlikte işverenlerin de beklentileri dikkate alınarak belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 2024 yılı asgari ücret belirlenmesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Alan, "Kamoyunun da yakından takip ettiği gibi 2024 Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, sendika temsilcilerinin de katılımlarıyla ilk toplantısını yaptı. Komisyonun asgari ücreti belirlerken işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olması ile birlikte işverenlerin de beklentileri dikkate alınarak belirlenmesini istiyoruz. Asgari ücretin, çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması yanında, işverenlerin de yeni yatırımlarını engellemeyecek ve olası personel azaltmasına gitmeyecek bir rakam olması ve bu miktarda mutabık kalınmasını bekliyoruz. Asgari ücret, hem işçi hem de işvereni mutlu etmeli. Her iki tarafında memnun olacağı bir asgari ücretin belirlenmesi, ekonomide atılım yaşamaya başlayan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim seferberliği başlatan Türkiye ekonomisinin de beklediği bir karardır. Bakanlık yetkilileri, sendika temsilcileri ve bu konuda son söz söyleyecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm tarafların memnun olacağı ideal bir rakam belirleyeceğine inanıyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ