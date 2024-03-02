Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası Ortak Meclis Toplantısı Düzenlendi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası meclisleri, kentte üretim ve istihdamın artırılması, yeni proje ve yatırımların görüşülmesi amacıyla ortak meclis toplantısı düzenledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile oda ve borsa meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Karataş, Elazığ'ın sanayi, tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenen iki güzide kurumun kendi görev alanlarındaki gayretleri ve çalışmaları yanında, müşterek projelerde de el ele vermesini önemsediklerini ve anlamlı bulduklarını ifade etti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsasının sadece Elazığ için değil bölge ve ülke ekonomisine önemli oranda katma değer kazandıran bir statüye ve konuma yükselme başarısını gösterdiklerini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'ın kalkınmasının önündeki engelleri aşma noktasında devletimizin önemli makamlarında bulunan tüm ilgili ve yetkililere problemleri taşıdıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın 2. Sanayi Bölgesi olarak hizmete giren Teknova'da 115 parselin müracaat sahiplerine tahsis törenini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Alan, 6 bölge teşvik imkanlarından faydalanması ile birlikte ilimize yönelik hız kazanan yatırımcı ilgisinin artarak devam etiğini vurguladı.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak coğrafi ve iklimsel birçok avantajlara, tarımsal ve gıda üretimi açısından yüksek bir potansiyele sahip olmasından hareketle Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Projesini başlattıklarını anlatan Alan, "Bu toplantımızda, Ticaret Borsamız Meclisi ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ile birlikte şehrimizin ekonomisine katkı sunacak projeler yanında, üyelerimiz ve üreticilerimizin yaşadıkları problemleri istişare edip çözümü noktasında neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Bizlerin var olan sorunlarla birlikte bu problemlere yönelik çözüm önerilerimizi başta iki kurumumuzun da bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere milletvekillerimize ve ilimizin yöneticilerine taşıyarak, üretimin önündeki engelleri kaldırmak adına adımlar atıyoruz. Birlik olduğumuz, aynı hedefe birlikte koştuğumuz, engellerin aşılacağına olan inancımızı ve umutlarımızı taze tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur" dedi.

Konuşmaların ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Projesi" hakkında proje koordinatörü Kıvanç Beyarslan tarafından bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ