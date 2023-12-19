Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Görüştü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Alan, Elazığ'ın ekonomik kalkınması ve iş imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yapılan görüşmelerde Elazığ yatırımcılarının problemlerini ve projelerini iletti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Elazığ'ın ekonomik kalkınması ve mevcut iş imkanlarının geliştirilmesi amacıyla görüşmelerini aralıksız sürdüren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, beraberindeki Elazığ TSO heyetiyle birlikte Ankara'daki görüşmelerini sürdürüyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuba Demirkıran, Başkan Yardımcısı Seda Demirtaş Genç, Elazığ Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Kutlu, Başkan Yardımcısı Yusuf Duha Açıkkapı ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ yatırımcılarının problemleri ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekleri projelerle ilgili taleplerini iletti.

Kentin ekonomisinin gelişmesi ve potansiyellerinin harekete geçirilmesi amacıyla kadın ve gençlerin girişim ve yenilikçi düşünce ve projelerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Elazığ Ticaret ve Odası Başkanı İdris Alan şunları söyledi:

"İlimizin ekonomik alanda gelişmesi ve hak ettiği konuma ulaşmasında kadınlarımızın ve gençlerimizin hem inovatif düşünde hem de girişimciliklerinin önünü açmak ve desteklemek amacıyla geçtiğimiz aylarda oluşturduğumuz Kadın ve Genç Girişim gruplarımızın çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Kadın Girişim Grubu'muzun değerli Başkanı Tuba Demirkıran ile Genç Girişim Grubu Başkanımız Ahmet Kutlu ve ekipteki takım arkadaşlarının hazırladıkları projeler bizlerin takdirini kazandı. Bu projeleri hep birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunduk. Bu projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte kadın ve gençlerimizin üretime ve şehir ekonomisine katkısı artacak ve buradan birçok başarı hikayeleri doğacaktır."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin ziyaretlerinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şunları söyledi:

"Elazığ'da son yıllarda ekonomide önemli gelişimlerin olduğunu biliyor ve memnuniyetle izliyoruz. Bu konuda İdris Alan Başkanımızın özel gayretlerini de takdir ediyoruz. Kendisinin Elazığ'ın teşvikte 6. Bölge'ye alınma sürecindeki cesur çıkışlarını ve katkılarını da biliyoruz. 6. Bölge ile başlayan üretim seferberliğinin Elazığ'ı ihracatta önemli bir noktaya taşıması ve istidama olan katkıları, yeni yatırımcıların Elazığ'a yönelmeleri de gösteriyor ki İdris Başkanımızın bu gayret ve fedakarlığı karşılıksız kalmamış. Memnuniyetle görüyoruz ki teşvikte 6. Bölge Elazığ için can simidi ve kurtuluş vesilesi olmuş. Ben bu gayretlerinden dolayı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İdris Alan'ı tebrik ediyorum. Kendileriyle bizleri ziyaret eden Kadın ve Genç Girişimciler Başkanları ve heyetine teşekkür ediyorum." - ELAZIĞ