Elazığ Kapalıçarşı'da Kurban Bayramı yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi tarihi Kapalıçarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ'da bulunan 92 yıllık Kapalıçarşı'da Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kapalıçarşı'da bayram şekeri, tel kadayıf, orcik, pestil gibi ürünler alarak bayrama hazırlanan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte yoğunluğun daha da arttığını belirten Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Emir Demirelli, "Her zaman olduğu her bayram öncesi bir bayram haftası vardır ve şuan bu haftayı yaşıyoruz. Yine bir yoğunluk başladı. Gurbetçilerin de gelişiyle Kapalıçarşı ayrı bir kalabalıklaştı. Esnaf memnun, biz de memnunuz. En çok alınan şeker, kolonya, kadayıf, ceviz ve buna benzer ürünlerdir. Pestil ve orciki de genelde gelen misafirlerin gittiği zamanlarda alınır ve bu da olmazsa olmazlardandır" dedi.