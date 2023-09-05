Elazığ'ın İhracatı 2023 Ağustos Ayında Yüzde 147 Arttı

Son verilere göre, 2023 Ağustos ayında Elazığ'ın ihracatının 57 milyon 323 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık olarak yüzde 147'lik bir artışı temsil ediyor. 2022 Ağustos ayında Elazığ'ın ihracatı 23 Milyon 221 Bin dolar seviyesindeydi. Bu da demek oluyor ki, Elazığ'ın ihracat performansı göz kamaştırıcı bir ivme kazanmış durumda" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı İhracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'ın 2023 yılında ekonomik büyümesini daha da hızlandırarak önemli bir ihracat artışı gösterdiğini aktaran Başkan Alan, "Son verilere göre, 2023 Ağustos ayında Elazığ'ın ihracatı 57 milyon 323 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık olarak yüzde 147'lik bir artışı temsil ediyor. 2022 Ağustos ayında Elazığ'ın ihracatı 23 milyon 221 bin dolar seviyesindeydi. Bu da demek oluyor ki, Elazığ'ın ihracat performansı göz kamaştırıcı bir ivme kazanmış durumda. Yıllık bazda incelediğimizde ise, 2023 yılının ilk 8 ayında Elazığ'ın toplam ihracatı 239 milyon 532 bin dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 2022'nin aynı döneminde kaydedilen 248 milyon 404 bin dolarlık ihracat rakamına çok yakın. İstiktarlı büyümemiz sürüyor" diye konuştu.

Elazığ'ın 2023 yılında büyük bir ivme yakalayarak ihracatını artırmaya devam ettiğini aktaran Alan, "Özellikle ağustos ayında yaşanan büyük sıçrama, ilimizin uluslararası ticarette daha fazla yer edinmesi açısından son derece önemli bir gelişme. İlk 8 aydaki hafif düşüş ise küresel ekonomik dalgalanmaların ve sektörel değişikliklerin etkisini yansıtıyor. Ancak bu, Elazığ'ın ihracatçıları için bir engel değil, aksine bir fırsattır. İhracatçılarımız, bu zorlu koşullarda dahi istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Elazığ, tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ihraç ediyor. İlerleyen dönemlerde de bu çeşitliliğin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Elazığ olarak, uluslararası pazarda daha fazla rekabetçi olmak ve ürünlerimizi dünya çapında tanıtmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ