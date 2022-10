Elazığ haberleri: Elazığ TSO Başkanı Arslan: 'Seçimde aday olmama kararı aldım'

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan, TSO seçimlerinde aday olmayacağını belirterek, "Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir sürecin eşiğine geldiğimi, geçtiğimiz hafta yaptığım tetkik ve tedavi neticesinde öğrendim. Kıymetli hocalarımızın, üzerine basa basa ikaz ve uyarıları ile tedavi sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini tarafıma iletmeleri üzerine, 12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Elazığ TSO başkanlık seçimlerinde aday olmama kararı aldım" dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek oda seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu. Sağlık sorunları nedeniyle aday olmayacağını duyuran Başkan Arslan, her zaman bu aziz şehrin bir neferi ve hizmetkarı olacağını söyledi. 1 Nisan 2018 tarihinde başladığı Elazığ TSO başkanlığı görevini 4 yılı aşkın bir süredir yürüttüğünü aktaran Başkan Arslan, "Büyük bir özveri ve tamamı ile şehrimizin menfaatlerini ön planda tutarak, üyelerimiz ve iş dünyamızın her zaman hizmetinde olmanın gayretinde olduk. Göreve başladığımız gün itibari ile valiliğimiz ve çok kıymetli valilerimiz, milletvekillerimiz, belediyemiz ve çok kıymetli belediye başkanlarımız, üniversitemiz ve çok kıymetli rektörlerimiz, başta olmak üzere ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları, bütün STK', bütün muhataplarımız ve paydaşlarımızla sürekli istişare içerisinde olmaya son derece önem gösterdik. Huzurlarınızda her birine ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Çalışmalarımızı sürdürürken, sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir sürecin eşiğine geldiğimi, geçtiğimiz hafta yaptığım tetkik ve tedavi neticesinde öğrendim. Kıymetli hocalarımızın, üzerine basa basa ikaz ve uyarıları ile tedavi sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini tarafıma iletmeleri üzerine, 12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Elazığ TSO başkanlık seçimlerinde aday olmama kararı aldım" diye konuştu. - ELAZIĞ