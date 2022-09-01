Elazığ haber... TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı Ekonomi Haberleri Elazığ haberler: Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'ne ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'ne ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu. Armutçuk Müessesesi'ne bağlı maden ocağında eksi 400 kodunda Kartiye-3 ayaktaki yeni üretim panosunun, kurban kesimi ve duaların ardından açılışı yapıldı. Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, müessese müdür yardımcıları, sendika yöneticileri ve maden işçileri katıldı. Ekonomi Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Maden Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Elazığ haber... TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.