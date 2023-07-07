Elazığ'dan ülke ekonomisine 120 milyon liralık katkı

ELAZIĞ Elazığ'da üretim yapan boya firması 24 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, ülke ekonomisine yılda 120 milyon liralık katkı sağlıyor.

Elazığ'da üretim yapan ve Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen yerli boya markası Redcolour, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde ulusal anlamda üretim yapan firmalardan Redcolour tarafından üretilen boyalar, başta Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin duvarlarını süslüyor. Türkiye genelinde 203 aktif bayisi bulunan Redcolour, yıllık olarak ülkeye kazandırdığı 120 milyon lirayla da ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor.

Hedeflerinin 2023 yılı sonunda ülke ekonomisine 250 milyon lira katkı sunmak olduğunu aktaran Redcolour Pazarlama ve Satış Müdürü Eyyüp Öztürk, amaçlarının dünya çapında marka olan boya üreticileri arasına girmek olduğunu belirtti. Redcolour firmasının yaklaşık 8 yıldır sektörde hizmet verdiğini aktaran Öztürk, "Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Elazığ'da üretimini yapıyoruz. Bununla birlikte yaklaşık 63 ilde hizmetimiz var. Satış temsilcisi olarak 8 arkadaşımız 203 aktif bayimiz mevcut. Redcolour olarak 24 ülkeye ihracat yapmaktayız. Bunlar Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkeleridir. Sektöre biraz daha anlam kazandırmak adına İstanbul'da 7 buçuk dönüm arazi üzerin de yeni bir tesis inşa ediyoruz. Amacımız ihracata biraz daha yön verip ülke içerisindeki istihdama katkı sağlamaktır. Ürünlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Ulusal firmalarla birebir düzeye gelmek için kalite hizmetlerimizi ve AR-GE hizmetlerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Redcolour kendi bünyesinde iki adet 5 bin metrekarelik depoya sahi. Buna bağlı olarak 3 bin 500 metrekare içerisinde üretim alanı yine İstanbul'da aynı düzeyde geliştirilecek şekilde 5 bin metrekare üzerinde üretim alanı gerçekleştirmekteyiz. Ülke içerisinde bayi ağımızı geliştirmek adına satış ekibimizi ve ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Redcolour'ın ülke içerisinde ülke ekonomisine ciddi anlamda katkısı var. Hem ihracat hem de ithalat alanına katkılar sürmektedir. Boya kısmında yıllık olarak ülke ekonomisine yaklaşık 120 milyon lira katkı sağlamaktadır. Amacımız bunu geliştirmektir. Özellikle 2023 yılı sonu itibariyle bu rakamı 250 milyona taşımayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında başlıca Irak, Gürcistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'da mevcut hizmetlerimiz devam ediyor. Hedefimiz dünya çapında marka olan boya üreticileri arasına girmektir. Bunun için Afrika'dan tutun da Amerika'ya kadar hizmet seviyemizi geliştireceğiz. Redcolour Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ulusal anlamda üretim yapan tek boya firması özelliği taşıyor" dedi.