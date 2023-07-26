Elazığ'da YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi İhalesi

Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi için ihaleye çıktı. İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Elazığ'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ile enerji nakil hattı (ENH) yapım işleri için ihaleye çıkıldı.

Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda kent merkezinde yapılacak Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 3 milyon 194 bin 730 lira olan ihale, 10 Ağustos'ta saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.