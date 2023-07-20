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Elazığ'da 'Uzman Eller Projesi' kapsamında 4.5 milyon liralık hibe sözleşmeleri imzalandı

Ekonomi Haberleri

Elazığ'da 'Uzman Eller Projesi' çerçevesinde 18 projeye verilecek olan 4.5 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı. 2023 yılında tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak için genç girişimcilere Uzman Eller Projesi çerçevesinde 24 projeden hibe imzalayan 18 projeye 4.5 milyon lira hibe verildi. Proje çerçevesinde düzenlenen hibe sözleşme programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ile proje sahipleri katıldı.

Elazığ'da 'Uzman Eller Projesi' çerçevesinde 18 projeye verilecek olan 4.5 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı.

2023 yılında tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak için genç girişimcilere Uzman Eller Projesi çerçevesinde 24 projeden hibe imzalayan 18 projeye 4.5 milyon lira hibe verildi. Proje çerçevesinde düzenlenen hibe sözleşme programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ile proje sahipleri katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali Kılıç Elazığ Ekonomi Haberler

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